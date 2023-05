ITF Trnava - Yanina Wickmayer bat aisément Greet Minnen en finale du W100

Yanina Wickmayer jouait sa première finale en simple dans un tournoi de ce niveau (dotation de 100.000 dollars) depuis son retour sur le circuit, en février 2022, après être devenue maman d'une petite Luana Daniëlla le 15 avril 2021. Elle avait atteint le deuxième tour à Wimbledon l'an dernier, après être sortie des qualifications, avait remporté le tournoi ITF W40 de Tallinn le 15 janvier dernier et perdu la finale du W40 de Macon. Wickmayer a remporté six titres WTA à Linz et Oeiras (2009), Auckland (2010), Carlsbad, Tokyo (2015) et Washington (2016). Elle a aussi disputé six autres finales. Son palmarès en ITF est désormais riche de treize titres. En 2023, elle a également décroché les titres ITF en double aux W60 d'Altenkirchen, de Trnava et de Croissy-Beaubourg (à chaque fois avec Minnen). Seulement 323e mondiale au début de l'année, Wickmayer, 7e Belge au classement WTA, devrait gagner une cinquantaine de place et se retrouver autour de la 140e place au prochain classement. Minnen jouait elle sa 5e finale de la saison et la 4e sur le circuit ITF. La N.5 belge en a gagné deux, les ITF W60 de Sunderland et Porto, et perdu celle du W60 d'Altenkirchen. La semaine dernière, Minnen s'était inclinée lors de sa première finale sur le circuit WTA, le 125 de Saint-Malo. Son palmarès comprend toujours 11 titres ITF en simple. (Belga)