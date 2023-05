Kobe Goossens et Laurenz Rex prolongent ches Intermarché-Circus-Wanty

Goossens, 27 ans, a remporté coup sur coup des deux premières victoires professionnelles au Challenge de Majorque les 27 et 28 janvier. Il avait terminé 24e de la Vuelta l'an dernier, son premier Grand Tour. "Ma progression et celle de l'équipe démontrent que j'ai fait le bon choix en rejoignant Intermarché-Circus-Wanty il y a deux ans", a confié l'intéressé. "J'en suis convaincu, je suis dans l'environnement idéal pour franchir un palier supplémentaire. Désormais, mon objectif est de remporter une étape dans un Grand Tour." Rex, 23 ans, a lui terminé 9e du dernier Paris-Roubaix. "Prolonger mon contrat chez Intermarché-Circus-Wanty était l'option logique et la meilleure pour la suite de ma carrière. Je prends mon pied dans cette équipe, j'ai toujours hâte de retrouver mes coéquipiers et le staff sur les courses. Il est essentiel pour moi d'être entouré de coureurs expérimentés, j'apprends énormément à leurs côtés", a déclaré le coureur originaire de Raeren. (Belga)