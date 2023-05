L'AS Monaco consolide sa quatrième place face à Lille

Dans l'optique de conserver la quatrième place, Clément a titularisé Myron Boadu à la pointe de l'attaque à la place de Wissam Ben Yedder, suspendu. Les Monégasques ont été très présents dans le camp adverse dans les premières minutes. Dynamiques, ils ne parvenaient toutefois pas à se créer des occasions. A mi-période, le bloc lillois est monté d'un cran et le ballon a circulé d'un camp à l'autre. Après la pause, il a été toujours aussi difficile d'inquiéter le gardien adverse jusqu'à ce qu'Alexander Nübel, le gardien du club du Rocher, se montre attentif par deux fois devant Jonathan Bamba (68e, 69e). La rencontre est restée équilibrée Bien qu'il ait affiché plus de maîtrise, Toulouse a été tenu en échec à domicile par Nantes (0-0). Chez les Haut-Garonnais, Brecht Dejaegere est monté au jeu (68e). Le Téfécé a dominé, surtout en seconde période sans pour autant surprendre un Nantes très minimaliste sur le plan offensif. Au classement, Toulouse est 13e (43 points) et Nantes est 17e avec 33 points, un de moins que le premier non-descendant. (Belga)