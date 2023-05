Le cyclone Mocha arrive sur les côtes du Bangladesh et de la Birmanie

Il se trouve près des côtes de Cox's Bazar au Bangladesh et de la frontière birmane. "Il est probable qu'il se déplace en direction du nord-nord-est et qu'il finisse de traverser les côtes de Cox's Bazar et du nord de la Birmanie près de Sittwe dans l'après-midi d'aujourd'hui (dimanche)", a déclaré le département dans un bulletin spécial. (Belga)