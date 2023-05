Le projet de train à vapeur Bruxelles-Malines abandonné

"Nous sommes en discussions avec le gouvernement fédéral et les services de sécurité des chemins de fer pour prévoir un parcours de ce train à vapeur sur le tracé de la première ligne ferroviaire belge Malines-Bruxelles", avait indiqué Jean-Claude Fontinoy, président du CA de la SNCB, en octobre 2019. L'espoir était de concrétiser le projet dès 2020. Il était prévu d'utiliser la rutilante locomotive à vapeur "29013". Mais le projet est entretemps tombé à l'eau. "Train World et la SNCB n'ont plus l'ambition de faire rouler un train à vapeur", a indiqué M. Gilkinet dans une réponse à une question écrite de la députée Open VLD Marianne Verhaert. Lors des discussions, il est apparu "combien il serait compliqué de faire rouler ces trains à vapeur", confirme un pote-parole de la SNCB. "Certainement si nous voulons tenir compte de la réglementation ETCS". ETCS (pour "European Train Control System") est un système européen standardisé de sécurité sur le rail, une sorte de "cruise control" pour les trains. Si la locomotive à vapeur 29013 est bien équipée du TBL1+ (un équipement qui reproduit en cabine de conduite l'aspect des signaux implantés le long de la voie) ainsi que du matériel de communication avec les cabines de signalisation, elle n'est pas munie de l'ETCS. (Belga)