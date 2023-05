LIV Tour - Thomas Pieters 9e après la deuxième journée de l'Open de Tulsa

Pieters, qui a commencé au 17e trou, a dû immédiatement inscrire un bogey sur sa carte. Le septuple vainqueur du Tour européen a ensuite réalisé un deuxième tour impeccable, signant quatre birdies. Avec son score de 134 coups, il compte huit coups de plus que l'Américain Dustin Johnson, qui occupe la tête du classement. Le Sud-Africain Branden Grace est deuxième à deux coups du leader. Au classement par équipe, Pieters et son équipe RangeGoats, avec Bubba Watson, Harold Varner III et Talor Gooch, occupent la quatrième place avec six coups de plus que les 4Aces GC. (Belga)