Météo - Le cocktail dominical d'éclaircies et de nuages encore au menu de la semaine prochaine

Au fil des heures, quelques averses pourront se développer localement sur le centre et l'est du pays, tandis que sur l'ouest, les nuages seront moins présents. Durant la nuit, le ciel sera d'abord dégagé avant de se couvrir ci et là de nuages bas, surtout sur l'ouest. Du brouillard pourrait aussi se former, principalement en Ardenne. Le mercure baissera pour s'installer entre 6°C et 9°C. À l'aube, lundi débutera sous une faible pluie au littoral. La couverture nuageuse progressera sur toutes les régions depuis l'ouest. Un soleil matinal brillera donc en début de journée sur l'est, qui sera néanmoins rattrapé dans l'après-midi par la zone de pluie arpentant l'intérieur des terres depuis la Côte. Les maxima oscilleront alors entre 13°C et 15°C dans l'ouest et entre 15°C et 18°C dans l'est. Le vent sera modéré, voire assez fort à la mer. Mardi, la guerre des nuages se poursuivra, avec le soleil dans le rôle du favori au littoral. Il fera plus frisquet, les maxima ne dépassant pas les 14°C. (Belga)