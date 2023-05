Tour d'Italie - Remco Evenepoel remporte le deuxième contre-la-montre et récupère le maillot rose

Au classement général, Remco Evenepoel est de retour en tête après avoir laissé les commandes au Norvégien Andreas Leknessund (DSM), mardi. Thomas prend la deuxième place, à 45 secondes, soit deux de moins que le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), troisième. En l'absence de l'Italien FIlippo Ganna (INEOS Grenadiers), Evenepoel était le grandissime favori de l'étape, sur un parcours plat et peu technique. Le coureur de 23 ans s'est élancé en avant-dernier, à 16h25. Auteur d'une prestation remarquable, Geraint Thomas établissait des temps de référence à chaque passage intermédiaire. Remco Evenepoel est passé au premier de ceux-ci, après 13 kilomètres, avec 11 secondes d'avance sur le Britannique, et 31 sur son rival slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Evenepoel n'avait plus que 2 secondes d'avance sur Thomas après 23,1 kilomètres. Six kilomètres plus loin, ce dernier était même le plus rapide, dans la même seconde que le champion de Belgique, 23 devant Primoz Roglic. Remco Evenepoel a finalement coupé la ligne avec le meilleur temps, 41:24, une seconde devant Geraint Thomas et deux devant le coéquipier et compatriote du Britannique, Tao Geoghegan Hart. Roglic a terminé à 17 secondes, et le maillot rose Leknessund à 1:15. Le 'Petit Cannibale' reprend donc les commandes du général grâce à la 43e victoire de sa carrière, la 6e cette saison et la deuxième du Giro 2023. Lundi, les coureurs bénéficieront de leur première journée de repos sur le Giro 2023. Ils reprendront la course mardi, à Scandiano, d'où ils s'élanceront pour 196 kilomètres vers Viareggio. (Belga)