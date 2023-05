WTA Rome - Elise Mertens jouera les quarts de finale du double

Dimanche sur l'ocre du Foro Italico, la N.1 belge, 17e mondiale, et sa partenaire australienne Storm Hunter (WTA 11) ont justifié leur statut de 4e tête de série face duo italien Angelica Moratelli (WTA 170) et Camilla Rosatello (WTA 178) qu'elles rencontraient en huitièmes de finale (2e tour). Elles se sont qualifiées en deux manches 6-1 et 7-6 (8/6) en 1h39 de jeu. Mertens/Hiunter avaient éliminé au premier tour Kirsten Flipkens et la Polonaise Alicja Rosolska. Leurs prochaines adversaires en quarts de finale seront soit la Hongroise Timea Babos (WTA 71) et la Kazakhstanaise Anna Danilina (WTA 26), soit la Bélarusse Viktoria Azarenka (WTA 60) et la Brésilienne Haddad Maia (WTA 10). (Belga)