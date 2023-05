Bart De Wever dit ne "pas vraiment" aimer le président du MR, Georges-Louis Bouchez

"Bouchez, il dit tant de choses, il s'imagine tant de choses aussi", a-t-il affirmé dans une interview diffusée lundi par la radio privée Bel-RTL - mais enregistrée dimanche, à l'issue du congrès de trois jours organisé par le parti nationaliste à Anvers. "Je l'ai (M. Bouchez) regardé sur la télévision flamande et je constate que tout ce qu'il s'imagine n'est pas vraiment la réalité", a souligné le président des nationalistes flamands à propos de celui du MR, qui se dit volontiers "belgicain". "Pas vraiment", a répondu M. De Wever, à une question sur le fait d'"aimer" M. Bouchez. Ce dernier avait affiché le mois dernier sur BX1-radio une préférence pour une coalition suédoise avec la N-VA en 2024 plutôt qu'une reconduction de l'actuelle Vivaldi, à moins que la formation nationaliste flamande souhaite travailler sur la question communautaire. Selon M. Bouchez, la Suédoise (qui a rassemblé la N-VA, le CD&V, l'Open VLD et le MR entre octobre 2014 et décembre 2018) était beaucoup plus efficace" que l'actuelle coalition libérale-socialiste-écologiste-CD&V. "Il suffit de voir le nombre de réformes qui ont été réalisées sous la Suédoise et qui ne sont plus réalisées aujourd'hui", avait ajouté le président des libéraux francophones. (Belga)