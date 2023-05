Challenger Pro League - Simion Michez quitte le RSCA Futures pour le Beerschot

À 21 ans, il quitte son club formateur d'Anderlecht pour rejoindre les Rats. Cette saison, Michez a disputé un total de 26 matchs avec le RSCA Futures en Challenger Pro League. Titulaire à 20 reprises, il a inscrit un total de 3 buts en occupant différentes positions sur le terrain. Michez a effectué toute sa formation chez les Mauves, figurant dans les équipes nationales d'âge. "J'ai hâte de jouer ici devant ce public", s'est-il réjoui auprès de son nouveau club. "J'aime jouer devant beaucoup de monde. Cela me donne une motivation supplémentaire. Le fait que je puisse maintenant franchir une étape qui me permettra de me développer davantage est une excellente chose." Le directeur technique du club anversois Gyorgy Csepregi s'est félicité de la signature. "Simion correspond parfaitement à notre philosophie. Il est jeune, belge et connait déjà quelque gars du groupe. En plus, il a beaucoup joué cette saison en Challenger Pro League. Il a envie de grandir et d'apprendre, ce qui a fait de Simion une priorité pour nous." Plus tôt dans la journée, le Beerschot avait annoncé que Leo Seydoux, Abraham Okyere, Frédéric Frans, Nicksoen Gomis et Ilias Moutha-Sebtaoui ne resteraient pas au club la saison prochaine. Michez est la première arrivée officialisée par les Rats. Battu 1-2 par le Lierse lors de la dernière journée de Challenger Pro League, le Beerschot a terminé 3e de la D1B à 20 points du champion, le RWDM. (Belga)