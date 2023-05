Drogue: un point de signalement dans le Brabant flamand

Selon les polices locales du Brabant flamand, la confection illégale de drogue est en augmentation. Police, parquet et province ont donc décidé de se mobiliser pour mettre sur pied un point de signalement. "Le simple signalement d'une situation suspecte peut déjà contribuer à démarrer voire à boucler une enquête", explique le gouverneur Jan Spooren. "Je pense par exemple à la détection d'une odeur chimique spécifique, ou à des allées et venues de véhicules et de personnes aux abords de bâtiments qui semblent inoccupés depuis longtemps. Ce genre de situation suspecte peut désormais être déclarée de manière anonyme." A Anvers et dans le Limbourg, quelque 1.500 signalements ont été introduits en un an de temps. Un tiers de ceux-ci ont pu être exploités. "La valeur d'un tel système est donc prouvée. Nous estimons qu'un demi-millier de signalements annuels nous parviendront", ajoute M. Spooren. (Belga)