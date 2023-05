Elections en Turquie - Turquie: l'opposant Kiliçdaroglu promet la victoire "au second tour"

"Si notre nation demande un second tour, nous l'acceptons volontiers. Et nous allons absolument gagner ce second tour", a-t-il lancé au cœur de la nuit, depuis Ankara, entouré des représentants des six partis de sa coalition. Le président Recep Tayyip "Erdogan n'a pas pu obtenir le résultat qu'il escomptait en dépit de toutes les insultes" proférées à l'encontre de son adversaire, a continué M. Kiliçdaroglu. "Le besoin de changement dans la société est supérieur (au chiffre de) 50%; nous devons absolument gagner et installer la démocratie dans ce pays", a-t-il estimé sans évoquer les élections législatives qui se déroulaient simultanément. M. Erdogan venait juste avant lui de s'annoncer "largement en tête" mais se disait "prêt à respecter" les résultats d'un second tour. (Belga)