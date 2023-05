Invasion de l'Ukraine - Le Kremlin dénonce encore les livraisons d'armes britanniques, cause de "destructions"

"La Grande-Bretagne aspire à se placer à la tête des pays qui continuent d'inonder l'Ukraine en armements", a dénoncé devant la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Il a estimé que ces livraisons n'auront "pas d'impact important sur le déroulement" du conflit, mais "provoqueront encore plus de destructions". "Nous voyons cela de manière très négative", a-t-il ajouté. Londres a annoncé lundi la livraison prochaine de "centaines" de missiles anti-aériens et de drones d'attaques à l'Ukraine, avant une visite de Volodymyr Zelensky dans le cadre de sa tournée européenne. Le Royaume-Uni, l'un des principaux soutiens de Kiev, avait déjà annoncé la semaine dernière son intention de livrer des missiles de croisière Storm Shadow à l'Ukraine, devenant le premier pays à lui fournir ce type d'armement à longue portée. Cette initiative avait déjà été critiquée par la Russie. En 2022, Londres a livré à Kiev 2,3 milliards de livres (2,65 milliards d'euros) d'aide militaire et le gouvernement a promis de maintenir cette année ce niveau d'aide, le deuxième après les États-Unis. (Belga)