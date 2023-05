La valeur des importations et exportations en baisse pour la première fois depuis fin 2020

Lors des trois premiers mois de 2023, les importations et des exportations belges en valeur ont diminué de, respectivement, 2,8 et 3,1%. Si le mois de mars affichait encore une hausse, cela n'a plus été le cas en février et surtout en mars, ce dernier mois enregistrant une chute des importations de 10,4% et une chute des exportations de 11,1%. Une partie de cette forte baisse s'explique par le fait que les prix internationaux avaient flambé en mars 2022 dans la foulée de la guerre en Ukraine et ont entretemps renoué progressivement avec leur niveau d'avant la guerre. Bien que la valeur des exportations ait diminué un peu plus fortement que celle des importations, la balance commerciale de la Belgique affichait un excédent de 2,3 milliards d'euros au premier trimestre de 2023, contre 2,8 milliards sur la même période l'an dernier, constate la BNB. (Belga)