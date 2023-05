Le "principal suspect" de la fusillade de Villerupt, en France, a été interpellé

"Il a été interpellé à 06H05, à proximité du domicile de ses deux frères", et placé en garde à vue, a précisé le magistrat. La fusillade est survenue sur "un point de deal". Elle est probablement liée à des trafics de stupéfiants selon les élus locaux. Sur place, "20 étuis de neuf millimètres" ont été retrouvés, "ce qui fait penser à un pistolet mitrailleur", a précisé le procureur. "L'auteur se serait présenté à pied sur le lieu des faits, avant de faire feu et de prendre la fuite à bord d'un véhicule". "Les investigations vont s'attacher à déterminer s'il était seul", a souligné François Capin-Dulhoste. "Seul tireur, c'est à peu près constant, mais seul en cause c'est une autre question", a-t-il complété, s'interrogeant notamment sur la présence d'un éventuel chauffeur à ses côtés. Les trois blessés les plus graves sont un mineur luxembourgeois de 17 ans, qui a reçu une balle dans la tête. Il a été opéré dans la nuit de samedi à dimanche. Un Français de 20 ans a été blessé au thorax, "près du cœur" selon le procureur. Il est présenté comme "non-opérable". Une Algérienne de 30 ans a, elle, reçu une balle dans la hanche. Deux autres personnes ont été moins sérieusement touchées: il s'agit d'un Portugais de 19 ans, et d'un homme de 20 ans touché au thorax et au bras. Dimanche, un véhicule calciné, "considéré comme le véhicule de fuite" selon le procureur, avait été retrouvé à Fameck (Moselle), à une trentaine de kilomètres de Villerupt. (Belga)