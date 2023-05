Le Slovène Jan Polanc arrête sa carrière à cause de "problèmes cardiaques"

Agé de 31 ans, Polanc, vainqueur de deux étapes du Giro en 2015 et 2017, et ancien porteur du maillot rose en 2019, a passé "des examens de routine" cet hiver qui ont révélé le problème dont la nature n'a pas été spécifiée. "Après de nouveaux examens, il a été décidé que les risques associés à la pratique du sport de haut-niveau étaient plus importants que les bénéfices", a indiqué son équipe. "Ce n'est évidemment pas la manière avec laquelle j'espérais arrêter ma carrière", a déploré le Slovène qui n'avait pas encore couru cette saison et qui était sous contrat jusqu'à la fin de l'année avec UAE. Polanc compte quatre victoires à son palmarès. Outre ses deux succès sur le Tour d'Italie, il a été sacré champion de Slovénie du contre-la-montre en 2017 et a remporté le Trofeo Laigueglia l'année dernière. (Belga)