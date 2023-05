Les programmes sur la diversité bannis des campus de Floride

L'élu de 44 ans devrait se lancer prochainement dans la course à la présidentielle de 2024, mais semble vouloir consolider ses états de service conservateurs avant de défier Donald Trump dans les primaires républicaines. Après des restrictions sur l'avortement ou l'immigration clandestine, il a paraphé lundi des lois concernant les campus, que la droite accuse régulièrement d'être le fief de gauchistes "woke" intolérants. Le premier texte "réoriente nos universités sur leur mission traditionnelle" et met un terme "au concept relativement nouveau appelé Diversité, Equité et Inclusion (DEI)" qui a essaimé après les grandes manifestations antiracistes de 2020, a-t-il dit lors d'une conférence de presse. "Ils ont été utilisés comme vernis pour imposer un programme idéologique (...) et devraient plutôt s'appeler Discrimination, Exclusion et Indoctrination", a-t-il poursuivi. Concrètement, la loi interdit aux universités de financer des programmes cherchant à diversifier le profil de leurs étudiants et enseignants, mais aussi l'enseignement de cours sur les questions raciales ou sexuelles. "Si vous voulez étudier des choses comme l'idéologie de genre, allez à Berkeley", grande faculté de Californie à la réputation progressiste, a lancé Ron DeSantis. "Mais, avec les dollars des contribuables, nous allons nous concentrer sur la mission classique de l'Université". Dans la même veine, la seconde loi interdit aux établissements "d'obliger les étudiants et les employés à faire acte d'allégeance politique - ils appellent ça des déclarations de diversité - (...) afin d'être recruté", a-t-il encore dit. Les mesures ont été vivement critiquées par la gauche et le monde enseignant. (Belga)