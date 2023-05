L'homme qui a mordu le petit doigt d'un policier à Courtrai placé sous mandat d'arrêt

L'automobiliste qui voulait éviter le barrage routier, en place dans le centre de Courtrai samedi, avait forcé le passage, emboutissant des véhicules de la police et une façade. L'homme a finalement pu être maîtrisé mais il est resté très agressif, mordant le petit doigt de l'un des agents. Un autre policier a par ailleurs été légèrement blessé. L'individu n'est pas inconnu de la justice, a précisé le ministère public. Il a été présenté à un juge d'instruction, qui l'a placé sous mandat d'arrêt pour coups et blessures volontaires sur des dépositaires de l'autorité publique et rébellion armée. (Belga)