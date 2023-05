Ligue des Champions - L'Inter ne devra pas spéculer ou jouer petit bras, prévient Simone Inzaghi

"Demain, nous serons à 90 minutes d'un rêve", a indiqué Inzaghi. "Nous partons avec un avantage mérité, mais rien n'est fait. Il suffit de regarder le passé... Nous ne devrons pas spéculer. Il faudra de la course, de l'agressivité, de la détermination. Il ne faudra pas jouer petit bras. Je dispose de joueurs qui ont disputé des finales, des champions du monde et des champions d'Europe. Ils savent comment jouer ce genre de match." Déjà finaliste de la Coupe d'Italie, l'Inter est proche de retrouver la finale de la Ligue des Champions 13 ans après son dernier sacre. Et ce, alors que la saison a par moments été difficile pour les 'Nerazzurri', qui ont vite fait une croix sur leurs chances de titre en championnat. "Nous avons bien travaillé pendant la trêve du Mondial, nous n'avions que quelques joueurs au Qatar et en avons profité", a expliqué Inzaghi. L'Inter peut aussi compter sur le retour en forme de Romelu Lukaku depuis quelques semaines. "C'est le Lukaku que nous attendions durant toute la saison", a résumé Inzaghi. "Malheureusement, il a eu un imprévu durant la saison, comme Brozovic. Deux joueurs importants blessés pendant de longs mois. Lukaku a beaucoup travaillé et est arrivé dans ce dernier mois de la meilleure façon possible. Après sa longue indisponibilité et avec son physique, je ne suis pas sûr qu'il puisse gérer trois matchs par semaine, même s'il a été fondamental contre la Roma (un but) et Sassuolo (doublé)", a conclu l'entraîneur. (Belga)