Plus de 66.000 panneaux solaires à l'aéroport d'Ostende

(Belga) EnergyVision va placer 66.200 panneaux solaires le long de la piste d'atterrissage et du parking de l'aéroport d'Ostende, faisant de ce dernier l'un des plus grands parcs du pays, ont annoncé l'entreprise et l'exploitant lundi.