Prix de l'énergie - Les prix du gaz poursuivent leur baisse

Il s'agit du niveau le plus bas depuis juillet 2021. Les prix ont été réduits de plus de moitié depuis le début de l'année, grâce à la météo, aux importations de gaz liquéfié et à la hausse de l'offre d'énergie renouvelable. Ils se situent désormais à mille lieues du record de 345 euros par MWh d'août 2022, mais encore bien au-dessus des 15 euros de 2020. Un été très chaud entraînant de fortes consommations d'air conditionné pourrait cependant faire repartir les prix à la hausse. (Belga)