Quatre Jours de Dunkerque - L'équipe Roubaix Lille Métropole sauvée par l'arrivée d'un nouveau sponsor-titre

"Grâce à ce partenariat, l'équipe cycliste Roubaix-Lille Métropole bénéficiera du soutien et de l'expertise de Van Rysel pour continuer à évoluer au plus haut niveau", ont indiqué les responsables de l'équipe cycliste nordiste. Les partenaires historiques depuis ses débuts en 2007, soit les collectivités locales Ville de Roubaix, Métropole Européenne de Lille, Département du Nord et Région des Hauts-de-France, restent aux côtés de la formation dirigée par Frédéric Delcambre. L'équipe pour les Quatre Jours de Dunkerque, qui commencent mardi, est composée des Français Samuel Leroux, Thomas Boudat, Maxime Jarnet, Valentin Tabellion, des Estoniens Rait Arm et Norman Vahtra (EST) et de Kenny Molly. Stefano Museeuw fait également partie de la formation, mais ne courra pas les Quatre Jours. (Belga)