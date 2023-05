Quelque 30.000 assiettes dégustées lors de la 2e édition du Streat Fest à Bruxelles

Selon Terry Vermandel, administrateur de Tatou Production, le Streat Fest dont il est à l'initiative a proposé "une expérience complète qui mêle propositions culinaires de qualité à un prix abordable, ateliers participatifs, activités immersives, concerts, etc. Cette combinaison qui fait la force de l'événement séduit le public, sans cesse en recherche de nouvelles expériences". Étaient notamment présents le chef ambassadeur de cette édition, Glen Ramaekers ("Humphrey"). Kevin Lejeune ("La Canne en ville"), Alexandru Sapco ("La bonne chère"), le roi de la croquette aux crevettes Cédrix Mosbeux ("Fernand Obb Delicatessen"), Stefan Jacobs ("Hors Champs" à Gembloux), Simona El-Harar ("Kitchen 151"), Broes Tavernier ("Vijfde Seizoen"), Nathan Urbanowiez ("Sanzaru"), ou encore la pâtissière Anaïs Gaudemer ("Cokoa"), mais aussi le chef néerlandais doublement étoilé Soenil Bahadoer. Au menu des prestations également dans le hangar de 5.000 mètres carrés, plus de 150 concerts, DJ sets, ateliers, cours de cuisine, initiations artistiques et sportives. Le Streat Fest proposait en outre un marché regroupant des producteurs, des maraîchers et des artisans engagés dans le "Made in Belgium". Les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé la tenue d'une troisième édition du Streat Fest l'an prochain, du 16 au 19 mai 2024, à Tour & Taxis toujours. La première édition du Streat Festival avait rassemblé 50 chefs et 9.000 visiteurs. (Belga)