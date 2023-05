TC Mons - Sept et cinq ans de prison requis pour une tentative de meurtre à Colfontaine

Les faits ont eu lieu le 28 août 2022 dans un magasin de nuit à Wasmes (Colfontaine). La rixe s'est déroulée en deux scènes. Dans la première, M. a balancé un marteau en direction de L et de K, assis sur la terrasse d'un café, à la suite d'un échange verbal. M., poursuivi par les deux autres, s'est réfugié dans un magasin de nuit où il a reçu trois coups de machette, qui l'ont blessé aux bras et aux mains. L est l'auteur des coups et K est considéré comme co-auteur, par le parquet. Pour le ministère public, l'intention d'homicide est établie en raison de la nature de l'arme, un couteau, et de la zone visée, la tête. L'intention de tuer a été contestée par les avocats des deux hommes. Ils ont demandé une requalification en coups et blessures ayant entrainé une incapacité de travail. L'acquittement de M. a été demandé pour les menaces, alors que le ministère public ne s'est pas opposé à une mesure de faveur. Jugement le 5 juin. (Belga)