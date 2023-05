Un trentenaire verviétois décède au commissariat: une mort d'origine naturelle

Durant la nuit de samedi à dimanche, l'individu s'est rendu au commissariat de police d'Heusy, pour une raison indéterminée. "Il était dans un état second. Il a tambouriné contre la porte d'entrée puis est entré dans le commissariat", indique le procureur de division, Gilles de Villers Grand Champs. "Son comportement était problématique et il a dû être maîtrisé par les agents. Il s'est calmé, puis a rapidement perdu connaissance", détaille le procureur. Les policiers lui ont prodigué les premiers secours et ont fait appel à l'ambulance, mais le Verviétois est décédé. "Une enquête est ouverte par la PJF. Un médecin légiste ainsi que le laboratoire sont descendus sur les lieux. Il ressort des premiers éléments de l'enquête qu'il n'y a eu aucune violence policière et que la mort est d'origine naturelle, due à une problématique cardiaque", conclut le procureur de division. (Belga)