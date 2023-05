WTA Rome - Elise Mertens atteint sa première demi-finale en double de la saison aux côtés d'Hunter

Mertens et Hunter, qui jouent ensemble depuis cette saison, atteignent leur première demi-finale en six tournois après avoir vu leurs parcours s'arrêter en quarts à l'Open d'Australie (Grand Chelem), à Abou Dhabi (WTA 500), à Indian Wells (WTA 1000) et à Miami (WTA 1000). Elles restaient sur un huitième de finale au WTA 1000 de Madrid. Le duo belgo-australien va devoir attendre pour connaître qui se trouvera face à lui. La Tchèque Marie Bouzkova (WTA 214 en double) et l'Américaine Bethanie Mattek-Sands (WTA 114 en double) doivent rencontrer en quarts de finale l'équipe qui sortira gagnante du match du 2e tour entre la tête de série N.2, qui réunit l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 7 en double) et la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 8 en double), et le tandem composé de la Polonaise Magda Linette (WTA 66 en double) et de la Tchèque Marketa Vondrousa (WTA 76 en double). Mertens/Hunter ont éliminé dans la capitale italienne au premier tour Kirsten Flipkens et la Polonaise Alicja Rosolska, et au deuxième tour les Italiennes Angelica Moratelli et Camilla Rosatello. (Belga)