Adrien Petit prolonge avec Intermarché-Circus-Wanty jusqu'en 2025

Le coureur français de 32 ans est "l'un des capitaines de route les plus expérimentés et un élément central des trains de sprint et du noyau des classiques", a résumé l'équipe. Petit dispute sa deuxième saison au sein de la formation de Jean-François Bourlart. Spécialiste des pavés, il avait décroché une belle sixième place sur Paris-Roubaix l'an passé. Cette saison-ci a été perturbée par des blessures. Il a été opéré de l'épaule après une chute au Trofeo Alcudia fin janvier. Peu après son retour, en mars, il a été victime d'une fracture de la phalange lors d'une chute survenue dans A Travers la Flandre. "Je prends beaucoup de plaisir depuis mon arrivée dans cette grande famille", a expliqué Petit. "Ce qui fait la différence, c'est l'ambiance à côté des moments passés sur le vélo, entre coéquipiers, membres du staff ou nos sponsors. La cohésion est omniprésente, et on en ressent les bienfaits en tant que coureur. C'est pourquoi je n'ai rien envisagé d'autre que de prolonger l'aventure." Le week-end passé, Intermarché-Circus-Wanty avait annoncé les prolongations des contrats de Kobe Goossens (fin 2025) et Laurenz Rex (fin 2026). (Belga)