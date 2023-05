ArcelorMittal lance une nouvelle unité de production d'acier pour voitures électriques

Cette unité emploiera 100 personnes supplémentaires, sur le site où travaillent déjà un demi-millier de personnes. Cet investissement de 300 millions d'euros est "le plus important" sur le site "depuis sa création", selon le directeur des activités électriques d'ArcelorMittal France, Hugues Baudin. Avec cette unité, ArcelorMittal triplera ses capacités de production en Europe pour cet acier, qualifié d'électrique en raison de ses fortes propriétés magnétiques dues à la présence de silicium. Il permet de construire les pièces des moteurs électriques qui transforment l'électricité en mouvement. Utilisé de longue date dans l'électroménager ou les éoliennes, cet acier est de plus en plus demandé en raison de l'essor rapide des véhicules électriques, avec l'interdiction des moteurs thermiques à partir de 2035 dans l'Union européenne. La nouvelle unité, baptisée Electryck, sera située à proximité des constructeurs automobiles Stellantis et Renault Electricity. Elle vise à "répondre aux besoins" de ce marché automobile, a indiqué ArcelorMittal lors d'une présentation à la presse mardi. (Belga)