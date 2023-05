Assises Brabant wallon - Des versions opposées des accusés sur la mort de Frédéric Degrom à La Hulpe

Comme les accusés et les trois autres victimes, Frédéric Degrom était un SDF. Il était né en 1976 et était décédé depuis plusieurs mois lorsqu'il a été découvert sous le quai de la gare de La Hulpe, où des branchages avaient aussi été disposés pour camoufler son corps. Après avoir pas mal varié dans les explications données aux enquêteurs, Fabien Lombaerts est depuis la semaine dernière en aveu d'avoir étranglé Frédéric Degrom - qu'il connaissait - en utilisant une ceinture. Mais il affirme, comme pour une autre victime, Gioacchino Pignato dont le corps avait été retrouvé dans un bois à La Hulpe, qu'il a relâché la pression sur la ceinture à un moment. Et que c'est ensuite René De Staerke qui a pris le relais en serrant à nouveau cette ceinture jusqu'à la mort de la victime. Tout comme pour Gioacchino Pignato lundi, interrogé à l'audience par le président Michel De Grève, René De Staerke a nié catégoriquement avoir joué un rôle actif dans la mort de Frédéric Degrom. "C'est faux, c'est Fabien qui a tiré sur la ceinture", a affirmé De Staerke en fin de matinée. (Belga)