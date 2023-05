Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine sous les 3.700 points pénalisé par KBC

Solvay (102,10) et le poids-lourd arGEN-X (370,60) abandonnaient également 2,62 et 1,25%, UCB (85,40) et Galapagos (38,24) perdant 1,13 et 0,98%. AB InBev (55,56) valait 1,28% de moins que la veille alors que Ageas (40,87) revenait à son point de départ. Aperam (32,26) et Umicore (28,51) reculaient de 2,18 et 0,97%, Barco (25,04) et WDP (26,58) de 1,18 et 1,12%. Agfa-Gevaert (2,58) et Recticel (12,42) progressaient de 2 et 3,8% alors que Bpost (4,18) plongeait de 7,1% supplémentaires, KBC Ancora (42,08) reculant de 3% tandis que des pertes de plus de 2% étaient notées en VGP (93,05), Xior (28,45), Iep Invest (5,05), Ekopak (17,00) et Jensen (30,20). Les résultats de MDxHealth (0,37) étaient salués par un bond de 5,7%, Oxurion (0,004) récupérant 5,2% tandis que Celyad (0,58) et Biocartis (0,585) perdaient 2,7 et 2,3%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0865 USD, contre 1,0895 dans la matinée et 1,0875 la veille. Le kilo de métal jaune se négociait autour de 59.335 euros, en recul de 270 euros. (Belga)