Challenger de Bordeaux - Gauthier Onclin se hisse au 2e tour du simple

Son adversaire au 2e tour (huitièmes de finale) sera le Français Ugo Humbert (ATP 50), 5e tête de série, qui a éliminé son compatriote Arthur Fils (ATP 119) 6-2, 6-4. Onclin reste sur deux quarts de finale dans les Challenger 75 de Roseto degli Abruzzi en Italie et d'Ostrava en République tchèque. Un autre Belge est présent en Gironde: Michael Geerts (ATP 224). L'Anversois de 28 ans, repêché comme lucky loser des qualifications, jouera dans l'après-midi face à la tête de série N.8 le Français Corentin Moutet, 67e mondial. Geerts dispute aussi le double avec le Le Britannique Ryan Peniston L'Allemand Jan-Lennard Struff, 28e mondial et finaliste du dernier ATP 1000 de Madrid, est la première tête de série à Bordeaux. L'ancien N.1 mondial, l'Ecossais Andy Murray (ATP 42) est la 2e tête de série. Les Français Richard Gasquet et Adrian Mannarino, têtes de série N.3 et 4, sont également exemptés de premier tour. (Belga)