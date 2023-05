Cinq condamnations pour le casse du siècle au musée de Dresde en Allemagne

Dans le détail, les peines prononcées mardi vont de quatre ans et quatre mois de prison à six ans et trois mois de prison. Un sixième accusé, qui avait un alibi la nuit du cambriolage, a été acquitté au terme de ce procès. Jugés notamment pour "vol aggravé en bande organisée", les prévenus, actuellement âgés de 24 à 29 ans, apparentés entre eux, risquaient dix années de réclusion. L'audacieux cambriolage de l'un des plus vieux musées d'Europe, le "Grünes Gewölbe" ("Voûte verte"), a été décrit par des spécialistes comme le plus important vol d'œuvres d'art des temps modernes. Une partie importante du butin, assuré pour une valeur totale de plus de 113 millions d'euros, a été retrouvée en décembre, après des négociations entre la défense et le parquet en marge du procès, pour préparer des aveux des accusés. Une certaine clémence dans les sentences avait été convenue, en échange de la restitution d'une partie des joyaux du XVIIIe siècle. Cet accord avait fait grincer des dents dans le milieu judiciaire, des procureurs craignant un mauvais signal donné aux criminels et une démotivation des policiers. D'autant plus que nombre des joyaux restitués sont incomplets ou ont été "endommagés" lors de leur tentative de nettoyage, probablement pour effacer des traces. Des dommages ont également été causés par un stockage dans l'eau, une experte décrivant des cassures, rayures, de la rouille et de nombreux diamants manquants. Et d'autres pièces manquent toujours. Par ailleurs, une quarantaine d'autres suspects sont toujours recherchés pour leur implication dans le casse. (Belga)