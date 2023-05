Départ du CEO d'Euronav

Hugo De Stoop demeurera toutefois conseiller d'Euronav jusqu'à la nomination d'un successeur. En attendant, c'est la directrice financière, Lieve Logghe, qui sera CEO ad interim, tout en poursuivant sa fonction de CFO. Le départ de Hugo De Stoop intervient après des mois de bras de fer entre les deux principaux actionnaires d'Euronav: le CEO du concurrent norvégien Frontline, John Frederiksen, et la famille fondatrice Saverys. Depuis début avril, les deux blocs sont représentés au conseil de surveillance d'Euronav via John Fredriksen et Marc Saverys. (Belga)