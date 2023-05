Des recherches sur Alzheimer et Parkinson lauréates des prix AstraZeneca

La mise en lumière de leurs travaux par un jury des Académies royales de Médecine de Belgique s'accompagne d'une dotation de 50.000 euros pour chacune des recherches. Le professeur Schiffmann concentre la sienne sur le fonctionnement des ganglions de la base. Ceux-ci, situés sous le cortex cérébral, constituent un réseau neuronal. "Ce système est impliqué dans le contrôle de la quantité et de la qualité de nos mouvements. Il est profondément altéré (notamment) dans la maladie de Parkinson", explique-t-il. Le professeur Verstreken consacre, lui, ses recherches à la maladie d'Alzheimer et différents types de démence ayant en commun le dysfonctionnement de la protéine Tau. Pour mieux comprendre le processus et identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, l'équipe travaille également avec des animaux en hibernation. Les cerveaux des animaux en début d'hibernation présentent en effet de nombreuses similitudes avec les premières phases de la démence, relève-t-il. "Cependant, et contrairement à la démence, au sortir de l'hibernation, toutes les synapses se rétablissent (...) Les recherches que nous menons ont pour but de répondre à la question suivante (...) comment peuvent-ils régénérer toutes ces synapses et comment pouvons-nous exploiter la puissance de cette régénération synaptique pour contrecarrer ce qui se passe chez les personnes souffrant de démence ?" Les recherches ont également permis de générer des molécules biologiques permettant d'empêcher la protéine Tau de produire ses effets néfastes. La prochaine étape sera de les tester sur des modèles animaux. (Belga)