Jeroen Ghysel devient le nouveau CEO de Batopin

Jeroen Ghysel est titulaire d'un diplôme d'Ingénieur commercial en informatique de gestion (KU Leuven), détaille le communiqué. Après avoir travaillé dans le domaine de la consultance, il a embrassé une carrière dans le secteur financier au cours de laquelle il a notamment officié en tant qu'administrateur exécutif chez AXA Bank Belgium. Le quadragénaire souhaite apporter de la "stabilité et implanter durablement" le nouveau réseau de distributeurs automatiques. Il devra toutefois composer avec les revendications de plusieurs organisations, parmi lesquelles Financité et testachats, qui considèrent que le nouveau réseau de distributeurs automatiques est insuffisant, arguant d'un droit d'accès à l'agent souvent ignoré. "Je comprends les réactions parfois inquiètes des citoyens et des associations concernant l'accès au cash. Avec les nouveaux points CASH Bancontact, nous voulons tout mettre en œuvre pour garantir l'accès au cash pour tous, même dans un contexte de plus en plus numérique, et ce d'une manière efficace, sûre et conforme aux attentes du consommateur", souligne-t-il. Batopin (pour Belgian ATM OPtimization INitiative) est un réseau de distributeurs automatiques de billets neutres, porté par les banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC. Il en est actuellement à 42% du déploiement de ses 2.510 distributeurs qui seront répartis sur 950 emplacements d'ici fin 2025. (Belga)