La KU Leuven licencie le professeur qui avait agressé sexuellement une étudiante

L'homme avait fait appel d'une première décision rendue dans le cadre de la procédure interne de l'université, mais l'organe disciplinaire a rendu mardi une sanction définitive, clôturant ainsi la procédure interne lancée à son encontre. Les faits se sont déroulés lors d'un congrès à Barcelone en 2016, mais n'ont été rendus publiques que deux ans plus tard lorsqu'un membre de la famille de la victime s'est rendu à la KU Leuven. Lorsque la nouvelle a été révélée, l'université a été vivement critiquée pour son manque de réactivité face au professeur. Même après la plainte officielle en 2018, le professeur aurait encore travaillé pendant des mois et aurait été autorisé à terminer l'année académique. Finalement, il est apparu que l'institution louvaniste n'était en rien responsable : la justice avait demandé "avec insistance" à l'université de "ne rien faire qui puisse alerter le suspect". À partir de septembre 2018, l'université a toutefois été autorisée à prendre des mesures contre le professeur. Depuis lors, l'homme n'a plus été autorisé à entrer en contact avec des étudiants ni à pénétrer dans les bâtiments de l'institution. La sanction définitive émise mardi met un point final à la procédure disciplinaire interne. (Belga)