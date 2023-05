La Ville de Namur met fin à l'extinction de l'éclairage public de nuit

"Maintenant que les prix de l'énergie s'orientent à la baisse, le gain réalisé par cette extinction des luminaires publics devient marginal", a expliqué le bourgmestre namurois, Maxime Prévot (Les Engagés). "En sus, cette coupure totale affecte le mécanisme automatique de 'dimming' (diminution temporaire du flux lumineux, ndlr) programmé sur les nouvelles lampes dès 22h00." "La contrariété technique couplée aux gains déjà obtenus de manière structurelle et au sentiment d'insécurité, que certains citoyens ont ressenti et exprimé, a donc amené le collège communal à désormais renoncer à cette mesure d'extinction nocturne pour un retour à la normale sur l'ensemble du territoire communal", a-t-il ajouté. En outre, le "Plan LED" débuté en 2018 par la Ville de Namur touche à sa fin et l'ensemble des 13.938 luminaires de la capitale wallonne utiliseront cette technologie d'ici la fin de l'année au plus tard, précisent encore les autorités communales. Le bourgmestre indique également que la coupure de l'éclairage de nuit sur une grande partie du territoire n'aurait pas généré une recrudescence des vols et délits, selon les statistiques de la police locale. (Belga)