L'autorisation de l'acquisition de RTL Belgium par DPG Media et Rossel confirmée

Le groupe de médias IPM (La Libre, DH, LN24...) et la régie publicitaire des groupes Mediahuis et Telenet avaient introduit un recours, l'année dernière, auprès de la cour d'appel néerlandophone de Bruxelles pour annuler le feu vert donné par l'ABC, estimant que celle-ci n'avait pas suffisamment "approfondi son enquête". Dans son arrêt du 26 avril 2023, la Cour des marchés (section de la Cour d'appel de Bruxelles) a cependant confirmé la décision de concentration. Rossel (Sudinfo, Le Soir...) et DPG (VTM, HLN, De Morgen...) avaient déboursé, en mars 2022, 250 millions d'euros pour racheter RTL Belgium, vendu par sa maison-mère RTL Group. (Belga)