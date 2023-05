Le centre de recherche Imec élu meilleur accompagnateur de start-ups au monde

Le classement est basé sur une étude d'UBI Global, dans laquelle 1.895 participants et 109 programmes de 56 pays ont été évalués selon trois piliers: l'impact sur l'écosystème, la performance du programme et la performance des start-ups du portefeuille. . Lors des trois dernières éditions en 2015, 2017 et 2019, l'Imec s'est toujours retrouvé dans le top 5 mondial avec son accélérateur technologique Imec.istart. Le centre se place désormais sur la première marche du podium. Imec.istart a été fondé en 2011 et a depuis aidé 290 start-ups à devenir des entreprises technologiques prospères. Ensemble, ces entreprises ont créé plus de 2.800 emplois à temps plein et levé près de 700 millions d'euros de financement ultérieur. Le programme Imec propose aux start-up une première injection financière d'au moins 50.000 euros et un accompagnement pendant douze à dix-huit mois. (Belga)