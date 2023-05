Le concert d'une organiste américaine empêché par des catholiques intégristes en France

Samedi soir, "une quarantaine de jeunes gens à la nuque bien dégagée ont entravé par la violence, une de mes adjointes a été giflée sous les cris de 'arrière Satan!', un concert qui devait se dérouler dans l'église Saint-Cornély", a écrit Olivier Lepick, maire de Carnac, petite ville touristique de Bretagne. Le maire a alors pris la décision d'annuler le concert de l'organiste Kali Malone, qui avait été approuvé par l'évêché et le comité paroissial, et affiché son intention de déposer plainte. Le diocèse de Vannes a également dénoncé les événements. "La commission de discernement de la paroisse n'a jamais repéré dans le programme d'œuvre contraire au message de l'Évangile qui aurait pu porter atteinte à la dimension sacrée du lieu", a réagi le diocèse. "Le titre 'sacer profanare', qui semble avoir mis le feu aux poudres, n'a jamais figuré sur le programme présenté pour ce concert", ajoute le diocèse. Sur Twitter, l'organisation intégriste Civitas avait évoqué un "concert profanatoire" et tweeté en latin "Christus Vincit!". En avril déjà, le concert du chanteur Bilal Hassani, porte-drapeau revendiqué de la communauté LGBT+, prévu mercredi dans une ancienne église de l'est de la France, avait été annulé, après une polémique menée par des mouvances catholiques et traditionalistes locales. Le collectif Lorraine Catholique avait hurlé à la "profanation", en pleine Semaine sainte, dans un message sur son blog largement relayé. Il appelait à une prière de réparation avant le concert, devant l'ancienne église, désacralisée depuis 500 ans et transformée en salle de spectacles. (Belga)