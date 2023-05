Le corps sans vie d'un homme repêché dans la Meuse à hauteur de Statte

Un témoin avait signalé, dimanche soir, avoir aperçu une personne en difficulté dans la Meuse, à Huy. Les pompiers de la zone de secours Hesbaye Meuse Condroz et les policiers hutois s'étaient aussitôt déployés pour tenter de retrouver la potentielle victime, en vain. À la requête de la cellule des personnes disparues de la police fédérale, une équipe spécialisée de l'unité opérationnelle de la Protection civile de Crisnée a été dépêchée sur les lieux, mardi matin peu avant 09h00. Équipés d'un bateau et d'un sonar, les agents de la Protection civile ont sondé le fleuve. Vers midi, le corps d'un homme a été localisé et repêché. "La victime a été découverte à hauteur du port de Statte. Elle ne portait sur elle aucun élément permettant de l'identifier formellement", a précisé à l'agence Belga le chef de zone de la police de Huy. Le parquet de Liège a été avisé de la découverte. Une enquête est en cours en vue d'identifier le défunt et les causes de sa mort. (Belga)