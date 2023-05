Le marché du cycle a crû de près de 20% en 2022, dopé par les ventes de vélos électriques

"Le marché belge du vélo a piqué un joli sprint en 2022 une fois les problèmes liés à la pandémie largement résolus", explique Filip Rylant, porte-parole de Traxio. "Les vélos sont désormais de nouveau livrables en nombre et nous le constatons tant aux ventes qu'aux stocks de nouveau bien remplis". Dans l'univers de la petite reine, le vélo électrique séduit de plus en plus. L'année dernière, 101.786 unités supplémentaires ont été écoulées, ce qui représente une embellie de 45%. La vente des vélos mécaniques est également en augmentation, mais de manière plus discrète (+2,6%). La fédération sectorielle y voit un "important glissement du marché". "Le vélo électrique représentait l'an dernier 91,7% de la progression totale du marché. En à peine quatre ans, sa part de marché est passée d'un tiers à près de la moitié des vélos électriques (47,2%)", analyse Traxio, qui a compilé les statistiques de tous les réseaux de distribution. Les vélos à assistance électrique sont surtout vendus chez les vélocistes, portant leur part de marché à 53%. Ces négoces des deux-roues ont vu leur pourcentage de vente croitre à 64,3%. Le segment du vélo électrique à transmissions par vitesses à moyeux intégrées poursuit sa forte progression et a crû de pas moins de +54,7% l'an passé, au détriment du dérailleur. Si le vélo gravel a enregistré, en 2022, la plus forte hausse en pourcentage se vendant 64 fois plus qu'un an auparavant, les ventes de vélos pour enfants sont, elles, en baisse, pâtissant de problèmes de production. NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga/#/details/4ec14e0373e1bff6496eee1c664dd3dd4aac4195e7e3e8783129a68a95c5e1c2/ Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)