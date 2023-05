L'économie néerlandaise s'est contractée au premier trimestre

Ce ralentissement économique s'explique principalement par l'affaiblissement du commerce mondial, qui a freiné les exportations, analyse le CBS. Les exportations de biens et de services ont en effet diminué de 1,8% par rapport au quatrième trimestre 2022. Avec ce recul, les Pays-Bas font moins bien que leurs pays voisins. Les économies belge et française ont ainsi progressé respectivement de 0,4 et 0,2%. L'économie britannique a pour sa part progressé de 0,1% tandis que l'économie allemande a stagné avec une croissance nulle. En moyenne, la croissance dans l'Union européenne a été de 0,3%. D'après les économistes, le secteur du commerce, l'horeca, le transport et le stockage ont apporté une contribution négative à l'économie outre-Moerdijk, tandis que le secteur de la construction a eu l'influence la plus positive. Il n'empêche qu'au cours du premier trimestre, l'économie néerlandaise a progressé de 1,9% par rapport à la même période l'an dernier. Mais à l'époque, l'économie était encore enrayée par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus. (Belga)