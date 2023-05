Les Belges à l'étranger - Victoire importante pour Galatasaray et Dries Mertens dans la course au titre

Dominant durant toute la première mi-temps, Galatasaray a été récompensé de ses efforts dans les dernières minutes avec un but de Mauro Icardi (45e+11). Quatre minutes plus tard, l'Argentin aurait pu doubler la mise mais son but était annulé pour hors-jeu et les deux équipes rentraient aux vestiaires sur le score de 0-1. En seconde période et grâce au même type de domination sur le terrain, Galatasaray prenait une avance défintive en toute fin de rencontre sur un doublé de Mauro Icardi (89e). Du côté de Galatasaray, Dries Mertens était bien titulaire et a été remplacé à la 79e minute alors que du côté d'Istanbulspor, Jason Eyenga-Lokilo et Ali Yasar commençaient sur le banc. Le premier aura eu la chance de disputer les trente dernières minutes de la rencontre. (Belga)