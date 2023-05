Ligue 1 - Le Rémois Folarin Balogun change d'allégeance et passe de l'Angleterre aux États-Unis

Né à New York, le joueur de 21 ans, qui appartient à Arsenal et est actuellement prêté au Stade de Reims de Will Still, a joué pour l'équipe nationale anglaise U21 à 13 reprises, marquant 7 buts. Il a cependant choisi de représenter son pays de naissance chez les seniors. "Le changement d'association du joueur Folarin Jolaoluwa Balogun de l'Angleterre aux États-Unis a été approuvé", a confirmé un porte-parole de la FIFA auprès de l'agence PA. Né aux États-Unis, Folarin Balogun a émigré vers Angleterre à l'âge de deux ans. Il était également susceptible de jouer pour le Nigeria, grâce aux origines de ses parents. Les joueurs internationaux ont le droit de changer d'allégeance s'ils n'ont pas encore disputé de match compétitif pour l'équipe nationale seniors. Arrivé d'Arsenal l'été dernier à Reims, l'attaquant fleurit depuis l'arrivée de Will Still à la tête du club de Ligue 1. En 26 matchs sous la direction du technicien belge, Balogun a inscrit 14 buts et donné une passe décisive. Au total, il a marqué 20 buts en 36 matches cette saison entre la Ligue 1 et la Coupe de France. (Belga)