Ligue des Champions - Ancelotti et le Real vont affronter City avec "plein d'espoir et de confiance"

Le Real Madrid a déjà remporté quatorze fois la coupe aux grandes oreilles et veut à tout prix se qualifier pour la finale ce mercredi. "La Ligue des champions est quelque chose de très spécial pour nous", a déclaré Ancelotti. "Elle a un rôle important dans l'histoire du Real Madrid." Le match aller à Bernabéu s'est soldé par un match nul 1-1, avec une égalisation de Kevin De Bruyne pour City. La possession et les occasions étaient pour Manchester, alors que le Real Madrid s'était offert plusieurs contre-attaques dangereuses. Ancelotti s'attend à un plan de jeu similaire en Angleterre. "Je ne pense pas que le match retour sera très différent du match aller", a déclaré l'entraîneur italien. "Ce sont les deux meilleures équipes d'Europe et je m'attends à une bataille passionnante, comme au match aller." Non seulement Ancelotti, mais aussi son fidèle lieutenant Luka Modric, attendent avec impatience le choc contre les Cityzens. "Nous avons un bon feeling et sommes impatients de commencer. J'ai hâte", a déclaré le Croate de 37 ans. "Ces matchs sont comme des finales. Il faut profiter de chaque minute." (Belga)