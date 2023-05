Mobilité à Bruxelles - Le MR veut l'interdiction du vélo et des trottinettes sur les piétonniers fort fréquentés

Le gouvernement bruxellois planche quant à lui sur une limitation de la vitesse à 8km/h en ces endroits. Les auteurs de la proposition mise sur la table du parlement bruxellois, la présidente de la commission Mobilité du parlement bruxellois Anne-charlotte d'Ursel et le chef de file du groupe MR à la Ville de Bruxelles et député, David Weytsman, justifient l'option de l'interdiction par "l'explosion de l'insécurité routière ces dernières années et une volonté de garantir la sécurité et le confort des PMR qui rencontrent de plus en plus de difficultés pour se promener sur le piétonnier du centre ou la chaussée d'Ixelles. Aux yeux des deux élus libéraux, le plan de mobilité de la majorité PS-Ecolo-DEFI « Good Move » favorise la cohabitation pour une série de voiries. Ces dernières années, l'augmentation des espaces partagés a pourtant créé "un véritable chaos, mettant en danger la sécurité de nombreux individus". Les piétonniers à forte fréquentation du centre-ville ne font pas exception et se retrouvent souvent encombrés, rendant la circulation difficile, voire dangereuse pour les PMR et les seniors dont les plaintes se multiplient. Les utilisateurs de vélos cargos rencontrent eux aussi des obstacles significatifs lorsqu'ils se retrouvent coincés parmi les piétons. La proposition déposée par le MR prévoit donc l'interdiction formelle de l'utilisation des vélos et des trottinettes électriques sur les piétonniers à forte fréquentation qui ne sont pas dotés d'une bande dédiée et séparée des piétons. La mesure s'inspire de pays où l'usage du vélo est historiquement plus haut, comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, qui interdisent la cohabitation entre piétons et vélos sur ces axes très fréquentés. (Belga)