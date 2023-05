Quatre Jours de Dunkerque - Arnaud De Lie devrait être opéré mercredi en Belgique après sa fracture de la clavicule

"Arnaud va rester pour la nuit à l'hôpital, où il sera surveillé de près. Une opération devrait avoir lieu en Belgique, demain", soit mercredi, a expliqué le communiqué de Lotto Dstny. Plus tôt dans la soirée, elle avait déjà annoncé que son sprinteur avait subi une fracture de la clavicule gauche et qu'il devrait être soumis à des examens complémentaires pour déceler toute autre blessure. Le verdict est lourdement tombé, avec un pneumothorax, une côte cassée et une fracture dans la partie supérieure du sternum. Le Taureau de Lescheret sera donc écarté des routes pour une période encore indéterminée. (Belga)