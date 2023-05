Resa va centraliser ses équipes à l'Institut Montefiore à Liège

(Belga) L'opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, Resa, et la Ville de Liège ont présenté mardi en fin de matinée à la presse leur projet de réhabilitation de l'Institut Montefiore, un bâtiment en partie classé et délabré situé dans la rue Saint-Gilles, non loin du chantier du tram.